PT cogita Vander e Nelsinho na mesma chapa para o Senado, diz Zeca do PT

O deputado estadual Zeca do PT revelou que o partido estuda a possibilidade de montar uma chapa ao Senado que reúna Vander Loubet (PT) e Nelsinho Trad (PSD). Segundo ele, o PT pode vir a conversar com Nelsinho sobre a possibilidade.

“Eu pessoalmente acredito que a candidatura do Nelsinho pela direita não terá espaço. Ele poderia muito bem integrar a nossa chapa, já que o PSD é um partido próximo do presidente Lula”, acrescentou o deputado.

Ao Jornal O Estado, Zeca também confirmou que não pretende voltar a concorrer vaga para o Governo e que conversas já estão em andamento e incluem o nome do ex-deputado, federal Fábio Trad, como possível cabeça de chapa para o governo de Mato Grosso do Sul.

“Eu fico muito orgulhoso da lembrança do meu nome, mas acredito que está na hora de nos renovarmos. O grande nome que nós temos para debater o desenvolvimento econômico e social é o do ex-deputado Fábio Trad. Estamos negociando essa possibilidade e hoje mesmo articulamos uma visita a Brasília para conversar com o presidente Lula sobre isso”, afirmou Zeca.

A proposta em análise prevê uma chapa encabeçada por Fábio Trad, com Gilda Santos como candidata a vice, e tendo Vander Loubet e Nelsinho Trad como possíveis candidatos ao Senado. O parlamentar destacou que, apesar de Nelsinho estar historicamente ligado a outros grupos políticos, não descarta a aproximação do PSD com o governo federal.

Além das articulações para o pleito de 2026, Zeca do PT também confirmou a vinda da ministra do Planejamento, Simone Tebet, a Campo Grande. Segundo ele, a ministra participará no dia 22 de setembro de um seminário sobre a reforma agrária como indutor do desenvolvimento e deverá manter conversas políticas com a legenda durante a visita.

