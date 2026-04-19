Vídeo: Temporal provoca queda de árvores, alagamentos e interdições em Campo Grande

O temporal que atingiu Campo Grande na tarde deste domingo (19) causou uma série de transtornos em diferentes regiões da cidade, com registro de queda de árvores, alagamentos e danos em estruturas.

Uma árvore foi arrancada pela raiz e interditou o cruzamento da Rua 24 de Outubro com a Rua Jornalista Belizário Lima, na região central. Com o impacto, houve também danos na fiação elétrica, o que levou à interdição total da via.

A chuva intensa, acompanhada de ventos, começou por volta das 15h30 e atingiu bairros como Vivenda do Bosque, Maria Aparecida Pedrossian, Santa Fé e Novos Estados. Na região do Bairro Tiradentes, houve registro de granizo e oscilação de energia elétrica, inclusive em estabelecimentos do Shopping Campo Grande.

Diversos pontos da cidade registraram alagamentos. No cruzamento da Avenida das Bandeiras com a Rua Calógeras, a enxurrada arrastou lixo e sedimentos. Já na rotatória da Avenida Joaquim Murtinho, próximo à Escola Estadual Hércules Maymone, a água acumulada também dificultou o trânsito.

Na Avenida Calógeras, uma motociclista quase foi arrastada pela força da água. Ela precisou ser socorrida por populares após tentar atravessar o trecho alagado.

Apesar dos estragos, até o momento não há confirmação de feridos. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o calor registrado ao longo do dia, com temperaturas chegando aos 32°C, contribuiu para a formação das áreas de instabilidade que provocaram a chuva intensa em pontos isolados do Estado.