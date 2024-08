WhatsApp vai liberar nome de usuário; entenda

O WhatsApp, em breve, vai liberar aos usuários o recurso de segurança que permite definir um nome de usuário em sua conta no aplicativo.

A novidade foi testada por um longo período com um número limitado de pessoas, e a funcionalidade busca substituir o número de telefone do usuário, segundo o SBT News.

Assim, se for necessário entrar em contato com um estranho, basta compartilhar seu nome de usuário, por exemplo, em vez de fornecer um número como “11 12345 6789”, você compartilha seu nome de usuário “@sbtnews”, para que a pessoa possa te encontrar.

Essa medida ajuda a aumentar a privacidade dos usuários, ocultando o número de telefone. Além disso, a plataforma está testando a função de PIN, ou seja, uma senha para interagir com usuários desconhecidos, proporcionando uma nova camada de segurança.

“Além de compartilhar seu nome de usuário, também será necessário informar o PIN para novos contatos. Essa funcionalidade evita que empresas de propaganda ou golpistas consigam te contatar no WhatsApp apenas com seu nome de usuário“, segundo a plataforma.

