PRF apreende meia tonelada de cocaína em meio à carga de feno em Campo Grande

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nessa quarta-feira (28), na BR-163, em Campo Grande, 500 quilos de cocaínas escondidos em uma carreta.

De acordo com informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando abordaram um caminhão F400 transportando feno sem a devida amarração para a carga.

No veículo estavam dois homens, que apresentavam nervosismo ao responder os policiais. Foi realizada vistoria na carga, sendo encontrada grande quantidade do entorpecente.

Ao todo, foram apreendidos 212 kg de pasta base e 288 kg de cocaína. Quando questionado, o motorista contou que pegou a droga em Rochedinho e levaria até a cidade de Ribas do Rio Pardo. Já o passageiro, apenas disse que acompanhava o transporte do ilícito.

Ambos foram presos e a droga encaminhada à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

