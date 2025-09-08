Wanessa Camargo será atração principal da Parada LGBT+ em Campo Grande neste sábado

“Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou…” A cantora Vanessa Camargo será a grande atração da 22ª Parada LGBT+ de Mato Grosso do Sul, que acontecerá neste sábado (13). A confirmação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (8).

Conforme o documento, a artista fará um show de 1h30, a partir das 21h, na Praça do Rádio Clube. A atração faz parte da programação organizada pela ATTMS (Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul). A contratação custou R$ 150 mil.

Wanessa tem sucessos como “Eu Estou Apaixonada”, “Nossa Relação” e “Indecisão” e outras músicas do estilo pop nacional.

A Parada LGBT+ é considerada um dos maiores eventos de diversidade do Estado. Além da apresentação de Wanessa Camargo, a programação inclui atrações culturais e performances que celebram a luta por visibilidade, respeito e direitos da população LGBTQIAPN+.