Bioma Pantanal: prazo para adesão ao PSA Conservação é prorrogado em Mato Grosso do Sul

O prazo de inscrição foi prorrogado até o dia 30, ampliando um número maior de participação

Produtores rurais de Mato Grosso do Sul ganharam mais tempo para aderir ao PSA (Programa de Pagamento por Serviços Ambientais) – subprograma Conservação. O prazo de inscrição foi prorrogado até o dia 30 de abril de 2026, ampliando a oportunidade de participação no programa voltado à preservação do bioma Pantanal.

O PSA Conservação remunera produtores que mantêm áreas de vegetação nativa além do mínimo exigido por lei, reconhecendo a importância da atividade rural aliada à preservação ambiental. O incentivo financeiro pode chegar a O incentivo fianceiro é de R$55,47, com limite de até R$100 mil por CPF ou até R$300 mil para grupo econômico ao ano.

Segundo o coordenador de projetos da Funar/MS, Pedro Cristofori, reforça seu papel no apoio técnico e na orientação aos produtores interessados em acessar a iniciativa. A Fundação, também responsável pelos pagamentos, tem atuado diretamente na disseminação de informações e no suporte para adesão ao programa, contribuindo para que mais propriedades rurais possam se beneficiar da política pública.

“A prorrogação do prazo é uma oportunidade estratégica para ampliar a participação dos produtores do Pantanal, fortalecendo práticas sustentáveis e valorizando quem já adota medidas de conservação em suas propriedades”.

Podem participar proprietários de imóveis rurais localizados no bioma Pantanal, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital, como inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e regularidade ambiental.

A Funar/MS orienta que os produtores interessados busquem informações com antecedência para garantir a participação dentro do novo prazo. Entre em contato pelo WhatsApp: (67) 99731-9086 ou (67) 3320-9759.