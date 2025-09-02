Consultório Móvel para pets passará pelos bairros São Conrado, Portal Caiobá e Coophatrabalho em setembro

O Consultório Móvel da Subea segue firme levando cuidado e saúde para os pets de Campo Grande. Durante o mês de setembro, o ônibus estará em dois locais diferentes, uma semana em cada bairro, oferecendo serviços como consultas, vacinação antirrábica, polivalente (para cães), vermífugo e carrapaticida.

Os atendimentos serão realizados por distribuição de senhas, sendo 15 para consultas por período. Para consulta, é necessário que o tutor leve documento com foto, comprovante de residência e o comprovante de cadastro no Cadúnico, impresso e atualizado nos últimos 24 meses. É importante que os tutores mantenham os animais devidamente contidos com coleiras ou em caixas de transporte.

Confira locais e datas de atendimentos em setembro:

08/09 a 12/09 – CRAS SÃO CONRADO;

Rua Livino Godoy, 777 – São Conrado;

8h às 11h / 13h às 15h;

29/09 a 03/10 – Associação Moradores Vila Fernanda;

Rua Francisco Antônio de Souza, 534 – Portal Caiobá;

8h às 11h / 13h às 15h;

Outra agenda da Subea será através do programa Subea em Ação, levando os mesmos serviços oferecidos pelo consultório móvel.

06/09 – Praça de Esporte Marcelo da Silva;

Rua Presidente Café Filho, 957 – Coophatrabalho;

Das 13h às 15h.