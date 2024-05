Festa da Linguiça e da Farinha, Fenasul, concerto Candlelight, teatro e circo agitam fim de semana

O primeiro “Agendão” do mês de maio promete uma variedade de eventos para todos os gostos e idades. Em Maracaju, a 29ª edição do Festival da Linguiça tem previsão de receber mais de 30 mil pessoas, com shows de artistas renomados e atrações circenses para toda a família.

Já em Anastácio, a Festa da Farinha destaca a tradição nordestina e a valorização da mandioca, com grandes apresentações musicais e uma variedade de comidas típicas. Além disso, a Fenasul retorna à Campo Grande, celebrando os 150 anos da imigração italiana no Brasil com gastronomia, danças típicas e apresentações do grupo italiano Giocco Di Mora.

Enquanto isso, os apaixonados por arte e cultura podem desfrutar de experiências memoráveis na Exposição Imersiva do Van Gogh e se encantar com a magia do Circo Mundo Mágico, que continua instalado na Praça do Papa. Para os amantes da música clássica, o Concerto Candlelight oferece uma experiência única, iluminada por um mar de velas, com a apresentação da renomada obra “As Quatro Estações”, de Vivaldi, no Teatro Dom Bosco.

O Grupo UBU de Artes Cênicas está em uma missão audaciosa pela região Sul de Mato Grosso do Sul com o projeto “UBU TRANS – Transformando Caminhos e Fronteiras”. Nesta sexta-feira, as apresentações incluem “Pelega” e “Uma Moça na Cidade” em Amambai, enquanto no sábado o grupo chega a Coronel Sapucaia e no domingo encerra a jornada em Paranhos. Com uma programação diversificada para crianças e adultos, o grupo busca democratizar o acesso à arte e promover o enriquecimento cultural em diversas comunidades da região.

As cidades de Glória de Dourados e Eldorado comemoram aniversários com muita festa. A ExpoGlória, em sua edição especial de 60 anos, traz rodeio profissional e shows musicais, incluindo apresentações de Murilo Huff e da dupla João Bosco e Vinícius. Enquanto isso, a Expo Eldorado celebra 48 anos com uma programação diversificada de shows, destacando a presença do cantor Chrystian, de Chrystian & Ralf, além da dupla João Lucas e Walter Filho.

Sábado na Capital

Feira Arte com Missão e Parceiros

Quem gosta de comida oriental não pode perder a Feira Arte com Missão e Parceiros. O espaço reúne diversos práticos típicos do Oriente, sem deixar de lado as comidas tradicionais encontradas em feiras. Os pratos desta edição serão Japchae (macarrão coreano à base de batata doce e legumes), kimchi, kaarague (frango empanado), moti (bolinho de arroz), hiyashi somen (macarrão frio), sobá, oniguirazu (bolinho de arroz com recheio de salmão ou filé), karepan (bolinho com recheio de carne com curry), obentô (mix com sushi, oniguiri, frango frito).

Horário: 15h às 20h

Local: R. São Geraldo, 243 – Vila Sargento Amaral

Entrada: gratuita

Bazar do NAR

O Núcleo Assistencial Ramatis promoverá bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal. Serão oferecidos itens como roupas, brinquedos, perfumes, garrafas térmicas, copos Stanley, canecas, barracas de camping, carregadores de celular, entre outros. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para as atividades sociais realizadas pelo NAR, incluindo doações de enxovais para mães gestantes, cestas básicas, materiais escolares, entre outros.

Horário: 8h30 às 17h30

Local: R. Vaz de Caminha, 624 – Jardim Noroeste

Entrada: gratuita

Brechó da Chaveirinho

O Brechó da Chaveirinho realizará queima de estoque com peças a apenas R$ 3 cada. O bazar contará com uma variedade de itens, incluindo casacos, roupas femininas, masculinas e infantis, além de utensílios domésticos.

Horário: 8h às 17h

Local: Salão Paroquial da Igreja São João Evangelista – R. Padre João Crippa, 3560 – Jardim Monte Líbano

Entrada: gratuita

Bazar da Ama

Neste sábado, a Ama (Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande) realizará um bazar. O evento contará com uma variedade de itens, incluindo casacos, calças de moletom, celulares, armações de óculos e perfumes.

Horário: 8h às 17h

Local: AMA – Av. Bandeirantes, 215 – Amambai

Entrada: gratuita

Cineclube da Boca

Haverá sessão dupla de filmes do Cineclube da Boca, em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas), neste sábado. Primeiro, com o celebrado “O Enigma de Outro Mundo” (1982) e, depois, “O Monstro do Ártico ” (1951). Ambos os filmes são adaptações de uma das obras literárias mais importantes para os gêneros de ficção científica e terror: “Who Goes There?” de John W. Campbell. Após a exibição dos filmes, a organização promoverá debate para buscar estabelecer um diálogo entre as obras.

Horário: a partir das 16h

Local: Cufa – R. Livino Godói, 710 – Jardim São Conrado

Entrada: gratuita

Cineclube Nerd

O MIS (Museu da Imagem e do Som) vai exibir o filme: Demon Slayer – Mugen Train: O Filme. Demon Slayer teve uma ascensão meteórica com o lançamento em anime da primeira temporada em abril de 2019, passou de alguns fãs do segmento do gênero “shonen” para milhares de fãs alguns meses depois, fã de vários lugares do mundo.

NAIP na Lupland

Neste sábado tem muito pop rock com a banda NAIP + DJ Isa Nahas na LupLand.

Horário: a partir das 20h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 45, pelo link https://encurtador.com.br/djzHO

The Celebration Tour – O Ponto Bar apresentará a exibição da Celebration Tour, show da Madonna que ocorrerá no Rio de Janeiro. O encontro com a rainha do pop está marcado para começar às 19h.

Horário: 19h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temistocles, 103 – Centro

Entrada: R$ 5 na portaria

Madonna no Uata

O esperado show da Madonna será transmitido ao vivo no Uatahell Bar, que terá também os agitos da DJ Amanita Muscaria.

Horário: a partir das 18h

Local: Uatahell Bar – R. 15 de Novembro, 797 – Centro

Entrada: gratuita

Baile na laje

Rodadas de churrasquinho e picolés tropicais, sem contar o setlist que não vai deixar ninguém parado. A Loop Music Hall traz o Baile do Buraco Quente na Laje, com DJ Gustavo Freitas, Gikka e DJ Lucky.

Horário: a partir das 22h

Local: Loop Music Hall – R. Dr. Temistocles, 91 – Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo link https://encurtador.com.br/jkwQ6

Especial Acústico MTV 2

Em um clima de nostalgia, neste sábado acontecerá a segunda edição do Especial Acústico MTV. A festa contará com três shows covers de grandes bandas: NX Zero, CPM 22 e Raimundos. Será uma oportunidade única para os fãs reviverem os sucessos desses ícones do rock nacional em versões acústicas e intimistas.

Horário: A partir de 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link https://encurtador.com.br/hCEWY

