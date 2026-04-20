Véspera de feriado tem interdições em dois pontos da Capital; veja quais são

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que haverá interdições em trechos de duas vias de Campo Grande nesta segunda-feira (20), em razão da realização de eventos religiosos. As alterações no tráfego exigem atenção redobrada dos condutores que circularem pelas regiões afetadas.

Das 14h às 22h, a interdição ocorre na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, no trecho entre as ruas Itaporanga e José Garcia Velloso. Já das 15h às 22h, o bloqueio será na Rua Nero de Lerina da Silva, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Doutor Zerbini, sendo interditada apenas a faixa de estacionamento.

A Agetran orienta os motoristas a respeitarem a sinalização provisória e, sempre que possível, optarem por rotas alternativas, contribuindo para a segurança viária e a fluidez do trânsito durante o período das interdições.