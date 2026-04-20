Operação da Deam prende três homens por ameaças, perseguição e agressões contra mulheres em Campo Grande

Três homens foram presos suspeitos de crimes de violência doméstica durante uma operação realizada nas primeiras horas da manhã de sexta-feira (18), em Campo Grande. A ação foi conduzida pela equipe de capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

O primeiro preso, de 47 anos, é investigado por descumprimento de medidas protetivas e ameaças contra a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, ele não aceitava o fim do relacionamento e chegou a desligar a tornozeleira eletrônica para evitar fiscalização. Em um dos episódios, ameaçou matar a vítima caso ela procurasse a polícia. As intimidações ocorreram, inclusive, durante o período em que a mulher estava grávida.

O segundo caso envolve um homem de 53 anos, investigado por perseguição e ameaça. Conforme as apurações, desde março deste ano ele passou a frequentar repetidamente o local de trabalho da vítima, uma jovem de 21 anos, em um supermercado no Bairro Jardim Santa Emília. Diante das recusas, o suspeito passou a ameaçá-la de morte e chegou a exibir um objeto semelhante a arma de fogo, posteriormente identificado como simulacro. Mesmo após a concessão de medidas protetivas, ele continuou a se aproximar da vítima.

Já o terceiro preso, de 25 anos, responde por lesão corporal, ameaça e injúria. O caso mais recente ocorreu no dia 7 de abril, no Conjunto Residencial Estrela do Sul. De acordo com a investigação, ele agrediu a companheira, de 27 anos, durante uma discussão motivada pelo término do relacionamento.

Os três suspeitos foram encaminhados para unidades policiais e permanecem à disposição da Justiça. A operação reforça o combate aos crimes de violência doméstica e o cumprimento de medidas protetivas no Estado.

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