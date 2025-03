Vereadores de Jardim são surpreendidos por apresentação em homenagem ao “Dia da Mulher”

Ação aconteceu no município de Jardim, a 237 quilômetros de Campo Grande

No último dia 10 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, os alunos da Associação Pestalozzi de Jardim realizaram uma bela homenagem às mulheres da comunidade durante a sessão ordinária da Casa de Leis.

Durante a apresentação, os estudantes encantaram o público com uma performance emocionante, ressaltando a importância da mulher na sociedade.

Como forma de reconhecimento e carinho, os alunos entregaram brindes especiais às vereadoras, simbolizando a gratidão e o respeito por todas as mulheres que lutam por um mundo mais justo e igualitário. Foi um momento de celebração, emoção e valorização da força feminina.

No fim da apresentação a presidente da Casa de Leis em nome de todos os parlamentares agradeceu a surpresa preparada para as quatro vereadoras e todas as mulheres presentes e falou da importância do gesto de carinho.

