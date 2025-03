Cinemark celebra Dia da Pipoca com promoção “Traga seu Balde”

No dia 16 de março, clientes poderão levar qualquer recipiente e enchê-lo com até 10 litros de pipoca por R$ 19

Para comemorar o Dia da Pipoca, celebrado em 11 de março, a Cinemark anunciou uma promoção inédita no Brasil. No próximo domingo (16), a rede permitirá que clientes levem um recipiente de sua escolha para enchê-lo com até 10 litros de pipoca pelo valor fixo de R$ 19.

A ação, chamada “Traga seu Balde”, aceita qualquer tipo de recipiente higienizado e adequado para alimentos, como baldes, potes e bacias. No entanto, não será oferecido refil, ou seja, o recipiente será abastecido apenas uma vez. Caso tenha capacidade menor que 10 litros, ele será preenchido até o limite.

A iniciativa já foi realizada nos Estados Unidos e virou um sucesso entre o público. No Brasil, a Cinemark espera que os clientes usem a criatividade na escolha dos recipientes. “O Dia da Pipoca vem se tornando um dos marcos do ano na Cinemark e para os amantes do snack. A celebração merece uma ação especial para destacar ainda mais a nossa pipoca premiada — eleita pelos próprios clientes como a melhor do mercado”, afirmou Vinícius Porto, diretor de Marketing da rede.

A promoção será válida apenas no dia 16 de março e estará disponível em todas as unidades padrão da Cinemark no país. Os ingressos poderão ser adquiridos nos canais oficiais da rede, incluindo aplicativo, site, ATM e bilheteria local.

