Gado fica atolado e morre tentando buscar água no Pantanal

Devido à seca extrema que atinge a região do Pantanal, um grupo de gado ficou atolado no lamaçal de um bebedouro que secou e acabou morrendo de sede.

A cena impressionante foi registrada na Nhecolândia e mostra o drama enfrentado por animais e moradores quanto à mudança drástica do clima que tem castigado o Pantanal sul-mato-grossense neste ano.

Além da falta de água, o pasto não cresce e, com isso, os animais ficam, também, sem comida. Fracos, o gado padece pela morte à espera de serem retirados do local a tempo.

Paulenir Barros, de 54 anos, é filho do fazendeiro proprietário dos animais. Ele contou que o local foi construído para servir de apoio ao gado e a animais silvestres que transitam pela região. “Não secava há 50 anos”, disse.

No dia 5 de setembro, a Polícia Militar Ambiental encontrou um grupo de 100 bovinos e bezerros, que também morreram abandonados às margens do Rio Taqueri, entre Coxim e Rio Verde de Mato Grosso. À época, o produtor rural responsável pelo gado foi preso, mas solto no dia seguinte após pagar fiança.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.