Vânia Mello é reeleita presidente do Crea-MS com quase 60% dos votos

Pela primeira vez pela internet, as eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua foram realizadas na sexta-feira (17). Em Mato Grosso do Sul, dos 9.085 profissionais aptos a votar, 2.779, ou seja, 30,59% dos aptos, participaram da votação.

Com 1.666 votos (59,95%), a engenheira agrimensora Vânia Abreu de Mello foi reconduzida à presidência do Crea de Mato Grosso do Sul e em janeiro assume seu segundo mandato que seguirá até dezembro de 2026.

O engenheiro agrônomo Angelo Ximenes teve 585 votos; o engenheiro eletricista Marcelo Abdalla teve 380 e o também engenheiro eletricista José Antônio Canuto dos Santos, 109 votos.

Caixa de Assistência

Com 1.899 votos, o engenheiro-agrônomo Hamilton Rondon Flandoli foi eleito diretor-geral e com 2.337 votos, o engenheiro civil Ahmad Gebara foi eleito o diretor-administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MS (Mútua-MS) para o triênio 2024 a 2026. Para diretor-geral da Mútua concorreu também o engenheiro eletricista Edson Alves Delgado, que totalizou 619 votos.

Confea

Para o triênio 2024 a 2026, o engenheiro de telecomunicações Vinícius Marchese foi eleito presidente do Confea, com 62.939 votos (44,39%). Na sequência, Francisco Almeida teve 22,54%; Alírio Mendes teve 8,42%; Fátima Có teve 7,84%; Amaury Júnior 85,86% e Jocélio Mendonça teve 3,99% dos votos.

Com informações da assessoria