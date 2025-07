Vai se imunizar? Fim de semana tem plantão de vacinação em pontos de Campo Grande

Unidades de saúde e Parque Ayrton Senna são alguns dos locais para se vacinar

Neste sábado (26) e domingo (27), será realizado um plantão de vacinação contra a gripe em quatro pontos volantes na Capital. O objetivo é ampliar o acesso das pessoas a imunização e cobertura dos públicos alvos.

Os imunizantes serão aplicados das 7h30 às 16h45 na USF 26 de Agosto e de 8h às 13h na USF Los Angeles. No domingo, a imunização ocorre no centro comunitário do bairro Jardim Aeroporto, de 7h30 às 12h, e no Parque Aytron Senna, das 8h às 12h. Nestes dois locais serão aplicadas apenas o imunizante contra a gripe.

A superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo explica que “A oferta da vacinação no final de semana tem como objetivo, além de facilitar o acesso a quem não consegue ir até uma unidade de saúde durante a semana, a ampliação da cobertura nos públicos alvos”.

Todas as 74 unidades de saúde da Capital, também realizam a alicação do imunizante na Capital. A população deve ficar atenta ao horário de funcionamento das salas de vacina, que pode ser consultado neste link.

