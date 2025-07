Homem é assassinado a facadas e corpo é encontrado em estrada de Corumbá

Vítima foi identificada como Amélio Inácio de Oliveira, de 34 anos; faca usada no crime estava próxima ao corpo

Um homem de 34 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25) em uma estrada conhecida como “Bocaina”, região próxima ao anel viário na parte alta de Corumbá. A vítima, identificada como Amélio Inácio de Oliveira, apresentava marcas de facadas em várias partes do corpo.

O corpo foi localizado por equipes de segurança e resgate após denúncia. A vítima estava sem documentos, o que dificultou a identificação no momento do achado. Inicialmente, as autoridades suspeitavam de que se tratava de um cidadão boliviano, hipótese descartada após confirmação de sua identidade.

Ao lado do corpo, foi encontrada uma faca, que pode ter sido utilizada no assassinato. A perícia esteve no local para os levantamentos iniciais, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado como homicídio simples, Amélio foi atingido por sete golpes de faca, com ferimentos na perna, coxa, abdômen, tórax, ombro e costas.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

