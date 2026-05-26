Formação une fotografia, marketing e evangelização em Campo Grande

Curso promovido pela Igreja propõe capacitação inédita para comunicadores, fotógrafos e agentes pastorais com foco na missão evangelizadora nos meios digitais

A comunicação da fé ganhou novos desafios na era digital — e também novas ferramentas. Pensando nisso, a Paróquia Maria Medianeira das Graças, em parceria com a Pastoral da Comunicação Arquidiocesana, realiza nos dias 1º e 2 de junho, em Campo Grande, a formação “Fotografia Religiosa e Marketing a Serviço da Igreja”, iniciativa que pretende unir técnica, espiritualidade e estratégia para fortalecer a evangelização por meio da imagem.

O encontro chama atenção por abordar um tema ainda pouco explorado dentro das comunidades religiosas: o uso profissional da fotografia e do marketing como instrumentos pastorais. Em tempos em que redes sociais, vídeos e conteúdos visuais se tornaram parte da rotina das paróquias, a formação surge como uma oportunidade de qualificação para agentes da Pascom, fotógrafos, lideranças religiosas e comunicadores que atuam dentro da Igreja.

A proposta vai além da estética. O curso pretende provocar uma reflexão sobre como a imagem pode se tornar um verdadeiro instrumento de anúncio do Evangelho, aliando sensibilidade, planejamento estratégico e responsabilidade na comunicação institucional da Igreja.

A programação será dividida em dois momentos complementares. No primeiro dia, os participantes terão contato com aspectos teóricos do marketing e da fotografia religiosa. Já no segundo encontro, o foco será o planejamento estratégico e a aplicação prática da fotografia sacra.

A formação será conduzida por Fagner Costa, responsável pela Domine Fotografia Religiosa, referência no segmento de fotografia sacra, e por Arthur Fava, sócio-fundador da Arcaffo, empresa sul-mato-grossense especializada em estratégia e comunicação.

O evento acontece no Auditório do Colégio MACE, localizado na Rua Íria Loureiro Viana, 47, no Centro de Campo Grande, das 19h às 21h30. O investimento é de R$ 130, com coffee break incluso.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da formação.

Serviço

Formação “Fotografia Religiosa e Marketing a Serviço da Igreja”

Dias 1º e 2 de junho

Das 19h às 21h30

Auditório do Colégio MACE – Rua Íria Loureiro Viana, 47 – Centro – Campo Grande/MS

Investimento: R$ 130, com coffee break incluso

Inscrições: https://evento.agendacatolica.com/fotografia-religiosa-e-marketing-a-servico-da-igreja.

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