Vai pegar estrada nesta terça-feira? Confira os trechos interditados da BR-163

Nesta terça-feira (20), alguns trechos da da BR-163 em Mato Grosso do Sul estão em obras, contando com 17 pontos de interdições em 13 cidades. Dessa forma, quem precisar viajar pela via deve dobrar a atenção em trechos durante a manutenção.

De acordo com a concessionária CCR MSVia, as equipes irão operar com o sistema pare-e-siga e desvios. O tráfego acontece alternadamente nos dois sentidos apenas por uma das faixas, enquanto a outra é interditada para realização dos serviços.

Confira os Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – entre os kms 618 e 616 e entre os kms 598 e 597;

Bandeirantes – entre os kms 586 e 585;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 366 e 364;

Rio Brilhante – no km 323 e no km 310;

Dourados – no km 273.

Pontos com pare e siga:

Sonora – entre os kms 834 e 830;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 771 e 769;

Coxim/Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 726 e 724;

Campo Grande – entre os kms 469 e 467;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 407 e 405;

Rio Brilhante – entre os kms 345 e 343;

Dourados – entre os kms 270 e 266, no km 246 e entre os kms 245 e 243;

Caarapó – no km 205;

Juti – no km 177;

Naviraí – no km 122 e entre os kms 120 e 117;

Itaquiraí – entre os kms 115 e 113 e no km 100;

Mundo Novo – entre os kms 16 e 10.

