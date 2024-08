AGORA: Barragem de condomínio de luxo estoura e bloqueia trecho da BR-163 próximo a Jaraguari

Vídeos estão circulando da barragem do condomínio Nasa Park, que estourou na manhã desta terça-feira (20). O trecho da BR- 163 entre Campo Grande e Jaraguari está bloqueado devido a alagamento no local. O incidente abriu uma cratera na rodovia, com a intensidade da água.

Segundo informações, a barragem rompida fica cerca de 20 quilômetros do Shopping Bosque dos Ipês, na Capital.

A CCR MSVia informou que o tráfego está interditado no km 500 da BR-163.

