Com nova vítima, feminicídios em MS já superam os registrados no mesmo período do ano passado

“Agosto Lilás” é marcado pelo primeiro feminicídio durante a campanha que visa combater a violência doméstica. No último domingo (18), Karina da Silva Cunha, 30 anos foi encontrada morta dentro da casa onde morava com o companheiro Roberto Tobias Antunes, 30 anos Rua Rio Branco no Bairro Itamaraty na cidade de Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima foi morta asfixiada, o suspeito ainda chegou dormir com o corpo da vítima. O crime só foi descoberto após Roberto ligar para a mãe, que mora no Paraguai, avisando que havia matada a mulher. A mãe do suspeito imediatamente ligou para polícia brasileira onde informou o crime. Ao saber do crime a Polícia Militar foi até a residência e encontrou o suspeito.

Roberto levou os militares até o corpo, onde após a constatação do feminicídio, foi dada voz de prisão ao criminoso e isolado o local, até a chegada da Polícia Civil, Polícia Científica e Funerária de plantão.

Suspeito confessou o crime e disse ter matado a mulher, usando as próprias mãos para sufocá-la até a morte e desde o crime, permanecido no local até o crime ser descoberto. Roberto foi preso em flagrante por feminicídio qualificados e foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

Durante o momento em que a polícia esteve no local, nenhum familiar de Karina esteve no local e não foi localizado documentos da vítima que pudessem auxiliar na confirmação de sua identificação ou formas que pudessem fazer a Polícia Civil entrar em contato com a família.

Conforme dados divulgado pela Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), os números de mulheres mortas pelos companheiros superam o mesmo período do ano passado, quando, até 31 de agosto, foram registrados 19 mortes no Estado. De janeiro a 19 de agosto 20 mulheres foram mortas no Estado . Só em Campo Grande cinco casos de feminicídios foram registrados de janeiro a 19 de agosto, no ano passado esse número chegava a quatro.

Por Thays Schneider

