Fundação de Cultura de Nova Andradina abre inscrições para profissionais trabalharem no local

Estão abertas as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado da FUNAC (Fundação de Cultura de Nova Andradina) para contratação de profissionais com formação na área artística ou cultural.

As vagas disponíveis são para Licenciatura Plena em Artes, Educação Física, Letras e História, destinadas a atuar nos projetos e programas desenvolvidos pela FUNAC.

Os interessados têm até o dia 26 março para se inscreverem, sendo que as inscrições serão realizadas exclusivamente na modalidade online. Os links para inscrição de cada área são os seguintes:

Licenciatura Plena em Letras

Licenciatura Plena em História

Licenciatura Plena em Educação Física

Licenciatura Plena em Arte

O processo seletivo será composto por prova de títulos e documentos comprobatórios de tempo de serviço, cursos de formação ou aperfeiçoamento na área artística ou cultural e diploma de pós-graduação.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital de nº 1783, publicado no Diário Oficial do Município, disponível para consulta integral através do seguinte link.

Esta é uma oportunidade imperdível para profissionais qualificados que desejam contribuir com o desenvolvimento cultural e educacional de Nova Andradina.

