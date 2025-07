Audiência Pública: Rodolfo Nogueira reúne representantes do agro para debater securitização no campo

Na tarde desta terça-feira (01) o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) promoveu Audiência Pública para debater a securitização das dividas dos produtores rurais do estado de Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes vários representantes de entidades, sindicatos e associações do agronegócio.

“Muito conteúdo técnico apresentado nessa audiência e com o objetivo de buscar soluções para produtores rurais em relação ao endividamento”, explicou Nogueira.

O parlamentar alertou que o tema é “sensível e urgente” e que a presença de todos os representantes do agronegócio que participaram da audiência “foi fundamental” para pressionar o governo federal para que apresentem soluções em relação ao endividamento dos produtores rurais.

“O endividamento de MS atingiu níveis alarmantes e a gente sabe a importância desse debate para pressionar o governo federal. O produtor rural está com o psicológico abalado a cada semana que passa e a gente sabe da dificuldade. A palavra de ordem para essa audiência é a urgência”, afirmou o parlamentar.

Nogueira alertou sobre o preço dos alimentos e dos custos de produção. “O preço do nosso produto caiu demais e, ao contrário do salário mínimo, que teve reajuste, o soja caiu, o diesel aumentou, os custos de produção estão muito caros, juros alto, política contrária ao produtor rural”, reforçou.

Outro alerta de Nogueira, que também é produtor rural, é sobre o números de suicídios entre os produtores. “Aumentou consideravelmente, estamos entrando em um colapso no agro e por esse motivo é necessário esse debate”, declarou.

Rodolfo Nogueira convidou os 79 presidentes dos sindicatos rurais do estado para participarem do debate. O senador mais votado do Rio Grande do Sul Luís Carlos Heinze participou da audiência. Na oportunidade, Nogueira pediu para que o senador tivesse uma atenção maior em relação ao PL 2601/2025 que foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue para ser apreciado no Senado. O projeto prevê aumentar o tempo de securitização das dívidas dos produtores rurais. Na atual legislação, a prorrogação é de 25 anos, porém a proposta prevê 14 anos. “Sabemos que é pouco, em relação ao anterior, mas temos que trabalhar com a realidade. Peço que o senhor possa colocar Haddad e Favaro frente a frente”.

Convidados

Um dos convidados que participou da Audiência Pública sobre Securitização das Dívidas dos Produtores Rurais foi o presidente da Associação dos Produtores de Soja de MS Jorge Michelc que parabenizou Nogueira pela iniciativa.

“Importante demais essa audiência para demonstrar o problema que MS está enfrentando, pois no dia 31 de março pagaremos a última parcela. Enfrentamos mudanças climáticas, pandemias. Precisamos debater uma nova securitização, novo alongamento de dívidas e sobre a ausência de políticas públicas que forneçam segurança ao produtor”, afirmou Jorge Michelc.

Fabio Caminha, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) também esteve presente e alertou sobre monitoramento de safra feito pela instituição, no MS. “São 4,2 milhões de hectares com crescimento de 5.2%, produtividade baixa, perdemos 22% em produtividade da safra passada”, afirmou, alegando falta de incentivo no setor.

Marco Antonio Guimarães do Sindicato de Maracaju também participou e lembrou da importância da população entender mais sobre como funciona o agronegócio.

A audiência durou mais de três horas e a próxima ação de Nogueira, que também é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), será a convocação da ministra do Meio Ambiente Marina Silva que está marcada para amanhã (02), às 10h. A ministra terá que se explicar sobre o aumento das queimadas na Amazônia, bem como sua participação em manifestação promovida por movimento de invasores de terras.

