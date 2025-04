Professora é esfaqueada oito vezes pelo ex-companheiro

Nesta segunda-feira (14), a professora Indiamara Vendruscolo foi esfaqueada oito vezes pelo ex-companheiro na cidade de São Gabriel do Oeste.

O crime teria acontecido durante uma discussão conjugal e segundo site Edição MS, a mulher foi esfaqueada oito vezes pelo homem.

A professora buscou ajuda e foi dirigindo até o Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste. Ela recebeu os primeiros socorros foi transferida para Campo Grande.

O quadro dela é estável, mas exige atenção especial. O homem continua foragido.

Ainda de acordo com o jornal, Indiamara é muito conhecida na cidade Coxim, onde nasceu e passa algun finais de semana.

