Vacinação antirrábica chega ao Aero Rancho a partir desta sexta (27)

A campanha de vacinação antirrábica promovida pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) avança para a região do Aero Rancho a partir desta sexta-feira (27), ampliando o alcance da imunização anual em Campo Grande. A iniciativa integra o calendário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e tem como objetivo reforçar a proteção de cães e gatos contra a raiva.

Durante a semana, as equipes também continuam o atendimento domiciliar nas regiões do Centro e do Jockey Club, levando a vacinação diretamente às residências e ampliando o acesso da população ao serviço. A estratégia busca fortalecer as ações preventivas e manter o controle da doença no município.

Os profissionais atuam uniformizados e com identificação oficial. Para garantir um atendimento seguro e ágil, os tutores devem manter os animais contidos no momento da visita. É recomendada a apresentação da carteira de vacinação; caso o documento não esteja disponível, uma nova via será fornecida. A aplicação da vacina não será realizada quando houver apenas menores de idade no imóvel.

Além do atendimento itinerante, o CCZ disponibiliza vacinação em ponto fixo todos os dias, na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, na Vila Ipiranga. A programação poderá ser ajustada em caso de chuva ou outras condições climáticas que impeçam a realização das atividades nos bairros previstos.