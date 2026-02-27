Adolescente é flagrada com maconha e faca dentro de escola pública em Dourados

Uma estudante de 17 anos foi encaminhada à delegacia após ser flagrada com droga e uma faca dentro da mochila em uma escola pública de Dourados. O caso mobilizou a equipe da Ronda Escolar Municipal, acionada pela direção da unidade de ensino.
De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, Dourados News, a adolescente estava em sala de aula quando a direção realizou a abordagem. Ela foi retirada do ambiente e apresentada aos agentes para averiguação. Durante a vistoria na mochila, os guardas encontraram porções de maconha.
Ao ser questionada, a jovem afirmou que o entorpecente seria para consumo próprio. Sobre a faca, declarou que a carregava para defesa pessoal.
Após o flagrante, a estudante foi conduzida à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados), onde o caso foi registrado. A adolescente deverá ser investigada pelas autoridades competentes.
