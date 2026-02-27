Paraná Pesquisas aponta empate técnico de Lula com Flávio Bolsonaro e Ratinho Junior em cenários de 2º turno

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Paraná Pesquisas indica empate técnico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), em cenários simulados de segundo turno para as eleições de 2026.

Na disputa entre Lula e Flávio, o presidente aparece com 43,8% das intenções de voto, enquanto o senador soma 44,4%. Já no confronto entre o petista e Ratinho Junior, Lula registra 43,6% contra 39,7% do governador. Em ambos os casos, os resultados estão dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o que caracteriza empate técnico.

No terceiro cenário testado, Lula venceria o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), fora da margem de erro: 45,3% a 36,2%.

O maior percentual de eleitores que declararam voto em branco, nulo ou nenhum dos candidatos (12,1%) foi registrado no cenário Lula x Caiado. O menor índice (6,9%) aparece na simulação entre Lula e Flávio.

A pesquisa foi realizada entre 22 e 25 de fevereiro, nos 26 estados e no Distrito Federal, com grau de confiança de 95%, segundo o instituto.

Avaliação sobre reeleição

O levantamento também questionou se Lula merece ser reeleito. Para 52,2% dos entrevistados, o presidente não deveria continuar no cargo, enquanto 43,9% responderam que sim.

A maior rejeição ao petista foi registrada na região Sul (66,1%), e a menor no Nordeste (35,4%). O cenário se inverte quando analisada a sinalização positiva: no Nordeste, 59,2% defendem a reeleição, enquanto no Sul o índice é de 30,9%.

Primeiro turno e espontânea

Na pesquisa espontânea — quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente — Lula lidera com 26% das citações. Flávio Bolsonaro aparece em segundo, com 14,8%, seguido do ex-presidente Jair Bolsonaro (5,8%), que está inelegível e preso em Brasília por tentativa de golpe de Estado.

O maior percentual, no entanto, é o de eleitores que disseram não saber em quem votariam ou preferiram não opinar: 42,6%.

Nos cenários estimulados de primeiro turno, o instituto testou duas projeções com Lula e Flávio, incluindo, alternadamente, Ratinho Junior ou Caiado, além de outros nomes, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O PSD, partido presidido por Gilberto Kassab, ainda deve definir quem será seu candidato ao Palácio do Planalto entre Ratinho Junior, Caiado e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

