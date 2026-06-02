Prefeitura entrega chaves de apartamentos no Jardim Leblon

A segunda-feira (1º) foi de emoção para as 60 famílias contempladas com apartamentos no Residencial Jardim Antártica, em Campo Grande. Durante a manhã, os futuros moradores realizaram a vistoria das unidades habitacionais e, ao final da atividade, já receberam as chaves dos imóveis onde irão morar.

A vistoria integra as fases finais do processo de entrega do empreendimento e foi acompanhada pela equipe social da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários). Durante a visita, as famílias puderam conhecer detalhadamente os apartamentos, verificar as instalações e receber orientações sobre o funcionamento dos imóveis antes da mudança definitiva.

A assistente social da Emha, Ana Karoline Bruneri, explica que a ação faz parte da etapa de pré-ocupação e tem o objetivo de garantir que os beneficiários recebam os imóveis em perfeitas condições.

Priscila Nascimento, de 36 anos, será uma das moradores novas e aprovou cada detalhe da nova casa. “Está tudo lindo, maravilhoso. Tudo muito bem instalado e organizado. Eles me fizeram olhar cada detalhe, até o rodapé”, comentou. “Fiquei muito feliz porque não vamos precisar nos preocupar com botijão dentro de casa. Pensaram em tudo mesmo, o chuveiro já está instalado e ainda tem interfone”, comentou.

A emoção também tomou conta de Grazielle Fernanda de Souza, de 40 anos. Durante a vistoria, ela já imaginava como será a vida no novo endereço.

“Achei o apartamento lindo. Já fiquei imaginando o que vou colocar em cada espaço e como vou organizar a minha casa. Para quem vive de aluguel, receber uma moradia como essa é algo maravilhoso. Não tenho palavras para descrever o sentimento de conquistar a casa própria. Só tenho a agradecer”, afirmou.

Além da vistoria, as famílias participaram ao longo dos últimos meses das atividades do Trabalho Social desenvolvido pela Emha. Os encontros abordaram temas como convivência comunitária, organização condominial, direitos e deveres dos beneficiários, preparando os moradores para a nova realidade.

Localizado no bairro Jardim Leblon, na Região Urbana da Lagoa, o Residencial Jardim Antártica foi projetado para ampliar o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda da Capital. O empreendimento conta com 60 apartamentos de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

O condomínio dispõe ainda de infraestrutura completa, áreas de convivência, playground, quadra de areia, sistema de energia solar fotovoltaica e cisterna para reaproveitamento da água da chuva, oferecendo mais qualidade de vida e sustentabilidade aos novos moradores.

Por Prefeitura de Campo Grande

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