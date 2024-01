Unidade e centro de saúde estarão abertos para vacinação neste sábado em Corumbá

Dois pontos de vacinação estarão abertos neste sábado(20) em Corumbá. A unidade básica de saúde Simone Flores e o Centro de saúde da Ladeira estarão abertos das 08h às 13h.

A vacinação será de crianças, adolescentes e idosos. Serão ofertadas todas as vacinas do calendário vacinal e as da Covid-19. Os interessados devem levar documento com foto, cartão do SUS e cartão de vacinação.

o Centro de Saúde fica localizado na Ladeira Cunha e Cruz, s/n, Centro, também é possível entrar em contato pelo telefone: 3907-5425. Já a UBSF Simone Flores na R:Luiz Feitosa Rodrigues, Guatós.

