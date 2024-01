Inscrições Abertas para eleição da Corte de Momo do Carnaval de Corumbá em 2024

E a programação de Carnaval já começa a dar as caras nesse ano. Em Corumbá, onde acontece o maior Carnaval do Centro-Oeste estão abertas as incrições para Corte de Momo até o dia 16 de janeiro.

Os interessados devem procurar a sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, localizada na Rua Dom Aquino Corrêa, número 1.380, Centro, das 08h às 13h. A eleição acontece no dia 26 de janeiro.

Na disputa serão escolhidos um Rei Momo, uma Rainha e duas Princesas. Eles devem alegrar o carnaval da cidade. O Rei e a Rainha ainda levam para casa um prêmio de R$ 2.750,00 cada. Já as princesas faturam a quantia de R$ 2 mil cada.

Regras

Podem participar do Concurso da Corte de Momo 2024 qualquer pessoa com idade superior a 17 anos completos, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a); Não ter sido eleito(a) Rei ou Rainha do Carnaval de Corumbá, no concurso do ano anterior (2023); Ter disponibilidade para participar dos ensaios e para cumprir, caso eleito(a), os compromissos carnavalescos estabelecidos pela FCPH;

Apresentar no ato da inscrição todos os documentos exigidos no edital 022/2023, publicado na edição da sexta-feira do DIOCORUMBÁ;Preencher e assinar a ficha de Inscrição e documento de Direito de cessão/autorização irrestrita de uso de áudios e imagens; Não ser servidor(a), estagiário(a), bolsista ou colaborador(a) da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá ou parentes dos(as) mesmos(as) em até segundo grau;

Entre os quesitos estão: beleza; apresentação; e simpatia. O vencedor(a) será o(a) candidato(a) que obtiver o maior número de pontos de acordo com o julgamento da Comissão Julgadora.

