AGENDÃO: Peça teatral Godgle vai estrear hoje com entrada gratuita e vai até dia 21

[Texto: Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

Teatral Grupo de Risco apresenta espetáculo que explora os temas profundos e reflexivos sobre a conduta humana

A autoria do espetáculo é de Breno Moroni, com a participação de Anderson Lima, Luiz Cláudio Dias Chueda e Ewerton Goulart no elenco, apresenta um encontro inusitado: dois indivíduos desconhecidos, aparentemente únicos em suas características, cruzam caminhos sem nunca terem se visto. São homens comuns, singulares, que carregam consigo a riqueza acumulada da história da humanidade. Embora dominem cada um sete idiomas, a comunicação entre eles é um desafio.

Cada indivíduo traz consigo sua fé pessoal e suas inquietações compartilhadas. Assim se apresenta o espetáculo Godgle, programado para estrear hoje (19). Para quem estiver interessado, as apresentações do espetáculo ocorrerão nos dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2024, às 20 horas, com entrada franca. O Teatral Grupo de Risco está localizado na Rua Trindade, 401, Jardim Paulista.

Sábado é o dia de São Sebastião

Na sua 74ª edição, a tradicional Festa de São Sebastião, organizada pela Paróquia São Sebastião, está acontecendo com uma agenda temática. A programação incluiu eventos como a ‘Noite do Sobá’ com a banda Sampri e a ‘Noite do Churrasco’. Neste sábado, dia 20 de janeiro, em homenagem a São Sebastião, a programação do evento inclui missa, café da manhã, santa missa, almoço, e outras atividades. Os convites, que custam R$ 20, podem ser adquiridos antecipadamente. As atividades começam às 18h30.

A devoção dos habitantes de Campo Grande ao santo é explicada pela agente pastoral da paróquia, Nathaly Araújo, pela relação de São Sebastião com o campo, considerando-o o patrono do homem do campo, agricultores e pecuaristas. A festividade de dez dias tem como propósito principal manter viva a fé, oração e devoção ao padroeiro.

Ademais, a agente pastoral revela que a média de público desde o início do evento até quinta-feira (18) foi de seis a sete mil pessoas, com a expectativa de alcançar de 10 a 12 mil pessoas até o final da celebração. Ainda, Nathaly destacou os momentos mais animados da edição deste ano, como o show do Sampri e a venda de aproximadamente 1.200 ingressos para a Noite do Churrasco.

Com a expectativa de receber 10 mil pessoas, a 74ª edição do evento mantém sua tradição com uma programação temática. A Paróquia São Sebastião está localizada na Rua Minas Gerais, 549, bairro Monte Carlo, e para mais informações, é possível acessar o perfil @paroquiasaosebastiaoms no Instagram ou entrar em contato pelos telefones 3317-4863 e 99278-4217 (WhatsApp).

SEXTA-FEIRA

Quiçá Bar: Com entrada gratuita, O Quiçá Bar dá as Boas-vindas ao final de semana nesta sexta (19) com muita discotecagem, drinks, cervejas e muita curtição. A set list fica por conta do Dj Amarelo Drama, já a cerveja gelada e outros degustes compõem o cardápio de um dos gastrobar mais charmosos da Capital. A entrada é gratuita. O bar está localizado na Rua Euclides da Cunha, 488.

Canalhas Bar: Sexta-feira (19) é dia da banda Guga e a Máquina Temporal no Canalhas Bar. Além do show ao vivo, o bar abre com promoções de IPAs a partir de R$ 9, até às 20h. A entrada é R$ 20 e pode ser adquirida somente na hora. O bar inicia às 18h, e está localizado na Dom Lustosa, 214. Para mais informações, acesse o Instagram: @cervejariacanalhas.

Koch Bar: A banda Muchileiros é a atração nesta sexta-feira (19) no Koch Bar. Além do som fronteiriço, o Kock inicia as atividades com promoção de cerveja por R$ 14 a caneca de 500 ml. O bar ainda oferece espaço kids, e várias opções de cerveja artesanal e um cardápio com porções para todos os gostos. Para mais informações, acesse o Instagram:@kochbiercervejariacg. O bar está localizado na Av. Três Barras, 738.

Porks CG: A sexta (19) no Porks promete um showzaço ao vivo com Kefla. Ainda, a casa segue com promoções, com chopp pilsen por R$ 6 até às 20h e gin tônica por R$ 15, à noite toda. As atividades no bar iniciam às 17h, e o Porks está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 4.020, Santa Fé. Para mais informações, acesse o Instagram: @porkscgsantafe.

Um Chopp de Buteco: Um Chopp de Buteco inicia a programação deste fim de semana com promoções e muito sertanejo ao vivo. Hoje (19) a dupla Santhiago e Edu Alves comandam o palco do bar, a partir das 20h. Além do show ao vivo, o bar anuncia muita cerveja gelada e porções deliciosas. O bar está localizado na Av. Tamandaré, 4.505, bairro Seminário. Para mais informações, acesse o Instagram: @umchoppdebuteco.

Blues Bar: Uma década do Blues Bar! Em comemoração aos dez anos da casa, o bar realiza uma programação comemorativa de dois dias. São dois palcos por noite, com mais de três bandas por noite.

Hoje (19) abrem o evento Creedence 4 ever SP, Franz The Rockfeller e Stone Crow. O espaço ainda oferece drinks e várias opções de cerveja. O show ao vivo começa às 20h, com entrada limitada. Os ingressos, vendidos a R$ 30, podem ser comprados antecipadamente pelo site Sympla. Acesse no Instagram o @ bluesbarms para mais informações sobre os ingressos.

SÁBADO

Esquenta com a Igrejinha: Pré-carnaval da Igrejinha em edição mais que especial. A partir das 20h, Cordão Valu e Oficina Bojo Malê estarão neste sábado na quadra da escola. Além de muito samba com a Bateria Absoluta, no local estarão à venda pastéis e bebidas. O evento acontecerá na Av. Presidente Ernesto Geisel, 5982, bairro Cabreúva. A entrada é gratuita.

Espaço Cultural Teatro Do Mundo: Teatro do Mundo apresenta o show Laris Orgânico. Com participação especial de Maria Cláudia e Marcos Mendes. Os ingressos são limitados e podem ser comprados antecipadamente. Com o valor simbólico de R$ 20, o show inicia às 20h no palco Teatro do Mundo. O espaço fica na Barão de Melgaço, 177.

Cege Comedy: O espaço Cege retorna de seu recesso com o Stand Up Comedy de Férias. Além de muitas risadas, o espaço também venderá cerveja. Por apenas R$ 5, você se une ao clube do Cege Comedy. O pagamento deve ser efetuado com antecedência no número 67981465462 ou no direct do grupo no Instagram: @cegecomedy

Vibes Bar em Dourados: Aos amantes das décadas de 70, 80 e 90, o sábado (20) no Vibes Bar tem agenda confirmada com Patty Araújo e banda. Além da noite repleta de flashback, o bar oferece mojitos por R$ 15 a noite toda. Com ingressos a partir de R$ 15, as entradas podem ser compradas antecipadamente pelo WhatsApp: 679926-6622. O Vibes Bar está localizado na Rua Monte Alegre, 4209, em Dourados – MS.

Copo bar e restaurante: Copo Bar e Restaurante Do samba ao reggae, do jazz ao funk, a frequência é boa e a brisa é fresca no Copo Bar. DJ Julio Prodigy é atração neste sábado (20), no calçadão da 14. Além do DJ, drinks e porções compõem o cardápio da casa. A partir das 19h, com entrada gratuita. A localização é fácil: Rua 14 de Julho, 2530, Centro.

Porks CG: Neste sábado (20), no Happy Hour do Porks, das 17h às 20h, a promoção vai desde cervejas por R$ 6 até drinks por R$ 15. A apresentação da noite fica por conta da American Rádio. O Porks está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 4.020, bairro Santa Fé. Para mais informações, acesse no Instagram: @porkscgsantafe.

Blues Bar: Em comemoração aos dez anos da casa, o Blues segue com a programação comemorativa de uma década. On The Road, Fernando Morreu, Whisky de Segunda e Tonho sem Medo são as atrações da noite. O espaço ainda oferece drinks e várias opções de cerveja. O show ao vivo começa às 20h, com entrada limitada. Os ingressos, vendidos a R$ 30, podem ser comprados antecipadamente pelo site Sympla. Acesse no Instagram o @bluesbarms para mais informações sobre os ingressos. O Blues Bar está localizado na 15 de Novembro, 1.186.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz: Uma das feiras mais gostosas da cidade realiza a edição férias, neste domingo (21). Repleta de artesanato, moda, pratos típicos e muitas apresentações artísticas. Das 9h às 15h, na praça do Bosque da Paz, localizada na rua Kame Takaiassu, 500.

Especial de Férias Colônia de Férias: Janeiro é período de férias e a criançada quer se divertir. Pensando nos pequenos, no shopping Norte Sul, o Espaço SESC proporciona o Especial Colônia de Férias. Para começar, o parque Floresta Encantada é um verdadeiro complexo com pula-pula, piscina de bolinhas, além da oportunidade de brincar e interagir com os personagens do filme Madagascar. Em consonância com os horários do shopping, o parque é aberto todos os dias.

Outra atração sensação do evento é a oficina de slimeria. Para quem prefere atividades mais calmas, a oficina divertida propõe diversas atividades com massinha elástica todos os dias, em frente à Ri Happy. O horário de funcionamento concilia com os do shopping. Ainda, para os amantes de jogos, também tem programação especial.

O ‘Free Play’ do SESC oferece Just Dance, Jogos de Tabuleiro e Vídeo Game gratuito, de terça a domingo. Para os leitores de carteirinha, a diversão também é garantida. Biblioteca SESC, também de terça a domingo, das 15h às 20h, ao lado da Riachuelo.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.