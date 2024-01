Arroba do boi: Confira a cotação dos commodities de MS

A cotação diária do arroba do boi nas principais cidades de MS na faixa da carne bovina entre 224, 00 a R$ 230,00.

Campo Grande

Boi Gordo 15kg: R$ 229,00

Vaca Gorda 15kg: R$ 215,00

Trigo em grão nacional kg: R$ 63,00

Soja em grão kg: R$ 106,00

Milho Seco 60 Sc kg: R$ 46,00

Dourados

Boi gordo kg: R$ 230,00

Vaca gorda kg: R$213,00

Soja em Grão Sc kg: R$ 106,00

Milho Sc 60 kg: R$ 48,00

Três Lagoas

Boi gordo kg: R$ 224,00

Vaca gorda kg: R$ 213,00

