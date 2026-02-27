Campo Grande prevê R$ 45 milhões para recapeamento em todas as regiões urbanas

Licitação está na fase final e contratos podem ser assinados até abril; serviços serão divididos por lotes

A Prefeitura de Campo Grande prevê investimento de R$ 45 milhões em recapeamento de vias urbanas nas sete regiões da cidade. A licitação para contratação das empresas responsáveis pelos serviços está na fase final, com expectativa de assinatura dos contratos até abril.

O modelo adotado será semelhante ao utilizado atualmente para o serviço de tapa-buracos, com divisão por lotes. As empresas vencedoras executarão os recapes conforme planejamento técnico da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). O pagamento será feito de acordo com a medição dos serviços realizados.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, a previsão é concluir o processo licitatório nas próximas semanas. Segundo ele, os contratos poderão ser renovados anualmente por até dez anos.

O recurso para a execução do programa já está assegurado no orçamento municipal. A administração também informou que busca ampliar a captação de verbas junto ao governo estadual e às bancadas federal e estadual.

O recapeamento será distribuído entre as regiões urbanas Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. A definição das vias contempladas seguirá critérios técnicos da Sisep, considerando as condições do pavimento e a demanda de cada área.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram