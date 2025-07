TJMS prorroga inscrições para estágio remunerado até hoje

Estão disponíveis no site da UPA (Universidade Patativa do Assaré) o edital completo e demais informações sobre o Processo Seletivo de Estágio Remunerado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS). Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato via WhatsApp pelo número (88) 99348-0756, telefone 0800 591 8710 ou pelo e-mail [email protected].

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O resultado final está previsto para o dia 18 de julho. Antes disso, o resultado preliminar será divulgado no dia 14, com prazo para recursos nos dias 15 e 16.

A seleção contará com uma prova objetiva online, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 30 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Legislação Específica e conteúdos relacionados à área de formação do candidato. O exame será realizado no dia 13 de julho.

Estudantes que forem aprovados receberão bolsa mensal de R$ 855,50, além de auxílio-transporte no valor de R$ 217,80, totalizando R$ 1.073,30. A carga horária é de 25 horas semanais, distribuídas em cinco dias. O estágio será presencial e não poderão participar candidatos que já tenham completado mais de 18 meses de estágio no TJMS, com exceção de pessoas com deficiência.

O edital prevê reserva de vagas para candidatos negros ou pardos (30%), indígenas (3%) e pessoas com deficiência (10%), mediante apresentação de documentação comprobatória no ato da inscrição.

As vagas são destinadas a estudantes do ensino superior que estejam cursando até o penúltimo semestre dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social, para atuação na comarca de Campo Grande. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da UPA.

O TJ/MS informa que as inscrições, inicialmente previstas para encerrar em data anterior, foram prorrogadas até esta quarta-feira, 9 de julho, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 30 de junho.