Casa de madeira pega fogo no Cabreúva, em Campo Grande

Na noite de ontem (16), uma casa de madeira, localizada no Bairro Cabreúva, em frente a subestação da Energisa pegou fogo e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas que chegaram a atingir a rede elétrica, além de destruir o imóvel.

De acordo com a Energisa, devido ao incêndio ao menos 63 famílias foram prejudicadas pela falta de energia elétrica na residência.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local para ajudar os bombeiros.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

