Último dia do Refis na Capital atrai contribuintes e garante alívio financeiro para 2026

“Foi um desconto bom. Estava com um tempo de IPTU atrasado e consegui 80% de desconto. Estou bem satisfeito”, relata Pedro Cabral, 35 anos, que aproveitou, nesta sexta-feira (12), as condições especiais do Programa de Regularização Fiscal (Refis). O prazo se encerrou hoje, e teve alta procura pelo atendimento presencial.

O contribuinte optou pelo pagamento à vista, garantiu o maior desconto e conseguiu quitar a dívida de quase R$ 16 mil. Assim como ele, centenas de campo-grandenses com débitos com o Município de Campo Grande se deslocaram até a Central de Atendimento ao Cidadão, que ficou lotada neste último dia de Refis.

O programa iniciou em 5 de novembro e ofereceu descontos de até 80% sobre juros e multas, facilitando a vida de contribuintes que desejavam regularizar suas pendências sem comprometer o orçamento. A proposta é permitir que famílias e empresas encontrem uma forma acessível de quitar suas dívidas e evitem entrar no novo ano com o peso de débitos municipais.

Nesta edição, o Refis atendeu pessoas físicas e jurídicas com débitos gerados até 10 de novembro de 2025, incluindo IPTU, ISS, taxas de alvará e outros tributos municipais. Ficam de fora apenas multas de trânsito, infrações ambientais, indenizações e dívidas contratuais.

Houve também quem optou pelo parcelamento com condições flexíveis, como é o caso de Daceu de Oliveira, 65 anos. “Parcelei em 12 vezes para pagar mais rápido e para ter mais desconto. Achei razoável e acredito que ficará melhor quando o prazo do Refis for maior e realizado mais vezes ao ano.”

A regularização também evita transtornos futuros. De acordo com normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), débitos municipais devem ser protestados em cartório antes de serem levados ao Judiciário, o que pode resultar em nome negativado e dificuldades para obtenção de crédito. O Refis é justamente a chance de resolver a situação antes que isso aconteça.

Com o encerramento do prazo de negociações, milhares de campo-grandenses poderão iniciar 2026 com mais segurança e leveza financeira. “Agora é tocar a vida certinho, pagar certinho e ficar tranquilo”, finaliza Pedro.