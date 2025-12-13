Terceira fase de radares começa a multar neste sábado na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) anunciou que a terceira fase de implantação dos novos radares eletrônicos entra em pleno funcionamento neste sábado (13), ampliando a fiscalização para mais 49 faixas monitoradas em Campo Grande.

“A ação tem como principal objetivo a educação no trânsito, o respeito às normas de circulação e, sobretudo, a preservação de vidas. A fiscalização eletrônica atua de forma preventiva, contribuindo para a redução de excessos de velocidade e de comportamentos de risco”, reforça a agência em nota.

A quarta e última etapa, que contará com mais 67 faixas de monitoramento, segue em período educativo até o dia 19 de dezembro, quando também passará a registrar infrações. A agência reforça que trabalha para tornar o trânsito da Capital “mais seguro, moderno e eficiente”.

A Agência confirmou em publicação no Diogrande de ontem (12), que somente nos primeiros 10 dias de funcionamento dos novos equipamentos, mais de 4.158 condutores foram auturados. Dentre as irregularidades flagradas pelos equipamentos, estão alta velocidade, não uso do cinto de segurança e avanço de sinal vermelho.

Implantação dos radares na Capital

Desde 1º de novembro, os novos equipamentos vêm sendo instalados e ativados gradualmente em 212 faixas da cidade. O contrato atual tem duração de dois anos, podendo ser prorrogado por até dez, e está estimado em R$ 47,9 milhões.

Os aparelhos substituem o sistema anterior, implantado em 2018 pelo Consórcio Cidade Morena, cujo contrato encerrou-se em setembro deste ano. Com o fim do vínculo, todos os radares antigos foram retirados para dar lugar ao novo sistema de fiscalização eletrônica.

Por Inez Nazira