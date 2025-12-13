Mais de 4,2 mil candidatos iniciaram o processo da nova CNH

Pai de duas meninas e trabalhador rural em Mato Grosso do Sul, Bruno Amorim Gonçalo, 29, decidiu que era hora de conquistar algo que há tempos fazia falta em sua rotina: a Carteira Nacional de Habilitação. Assim como Bruno, um levantamento da Diretoria de Habilitação mostra que, até as 10h30 de quinta-feira (11), 4.221 pessoas no Estado já haviam iniciado a primeira habilitação pelo app da CNH do Brasil.

A mudança foi bem recebida pelo morador de fazenda e que sempre dependeu do patrão para se deslocar até a cidade, ele via na CNH uma oportunidade de dar mais independência e segurança à família — especialmente agora que a filha mais nova iniciou a vida escolar.

Bruno já pensava em iniciar o processo há meses, mas preferiu esperar a confirmação das novas regras da CNH, que prometiam simplificar a vida de quem busca a primeira habilitação. “Eu tava acompanhando as notícias. Queria ver se a lei ia virar realidade mesmo”, contou.

Com a publicação oficial das mudanças, na última terça-feira (9), ele não perdeu tempo. Baixou o aplicativo CNH do Brasil ainda na fazenda e iniciou o processo pelo celular. “Foi simples. As etapas que dá pra fazer ali são bem fáceis”, relatou.

Na quinta-feira (11), aproveitou uma vinda a Campo Grande com a família e passou na unidade do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) do Shopping Pátio Central para saber como seguir adiante. Lá, recebeu orientação completa do gerente Marcos Flávio e rapidamente concluiu as etapas presenciais: pagou a guia, tirou a foto oficial e fez os exames médico e psicológico. “Fui muito bem atendido. Me explicaram tudo direitinho”, disse.

Agora, Bruno aguarda os ajustes finais do sistema para realizar o exame teórico e, depois, iniciar as aulas práticas. A habilitação, para ele, deixou de ser um sonho distante. “Quero ter um meio de locomoção para levar minha filha ao ponto de ônibus e vir à cidade quando precisar”, afirma.

Transição em andamento

A história de Bruno acontece em um momento de grandes mudanças para o Detran-MS, que trabalha para adaptar sistemas, orientar a população e organizar o fluxo de atendimento dentro das novas regras.

Segundo o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, as alterações pegaram todo o país de surpresa. Ele se reuniu com o SindCFC (Sindicato dos Centros de Formação de Condutores) para discutir a transição e evitar prejuízos tanto aos candidatos quanto às autoescolas. O impacto inicial já é sentido: a procura pelos CFCs caiu cerca de 70%.

“Estamos pedindo paciência. O Detran-MS é um dos mais estruturados do país. Estamos correndo para que ninguém pague mais do que deve e para que todos consigam fazer o processo com tranquilidade”, destacou.

Entre as novidades, candidatos podem abrir o Renach tanto pelo Detran quanto pelas autoescolas, e parte das aulas pode ser organizada diretamente pelo portal ou aplicativo da CNH do Brasil. Na prática, o mínimo obrigatório agora é de duas horas de aula antes do exame.

Outra mudança importante é a possibilidade de escolher entre a CNH física ou apenas a versão digital, que será disponibilizada automaticamente no aplicativo.

Novo caminho, mais acessível

Assim como Bruno, milhares de sul-mato-grossenses estão entrando no novo modelo de habilitação. A combinação de digitalização, atendimento humano e readequações internas têm permitido ao Detran-MS conduzir essa transição com agilidade e acolhimento.

As equipes técnicas seguem trabalhando para ajustar sistemas e rotinas. À medida que cada nova etapa estiver pronta, a população será informada pelos canais oficiais do órgão.

Para Bruno, enquanto isso, a sensação é de alívio e esperança. “Agora vai”, resume ele, confiante de que a CNH representa não apenas mobilidade, mas um novo capítulo para sua família.

Por Michelly Perez