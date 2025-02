Governo revoga exigência de marcação individual de ovos para consumo direto

Regra estabelecida em 2024 não será mais obrigatória para produtores brasileiros

O MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) revogou a exigência de identificação individual dos ovos destinados ao consumo direto. A norma, prevista na Portaria nº 1.179/2024, determinava que cada ovo deveria receber um carimbo com a data de validade e o número de registro do estabelecimento produtor. Com a revogação, os produtores não precisarão mais cumprir essa obrigatoriedade.

A decisão foi tomada após críticas de pequenos e médios produtores, que alegaram dificuldades operacionais e aumento de custos para a adequação às regras. O ministro Carlos Fávaro afirmou que a mudança busca evitar impactos negativos no setor e garantir o abastecimento do mercado interno sem onerar os produtores.

A identificação dos ovos continuará sendo feita nas embalagens, conforme as normas já vigentes, garantindo a rastreabilidade e segurança alimentar. O governo não descartou futuras alterações na regulamentação, mas destacou que qualquer nova exigência será debatida com representantes do setor antes de ser implementada.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram