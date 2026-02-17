Rio Taquari, em Coxim, está estável, mas continua 40 cm acima do nível padrão

Após causar o desalojamento de famílias na região ribeirinha de Coxim, o rio Taquari ainda não voltou para o nível normal e está em monitoramento pela Defesa Civil da cidade, localizada a 252 quilômetros de Campo Grande. Embora tenha baixado, o volume das águas ainda está 40cm acima do ideal e, por isso, segue sob atenção das autoridades públicas.
Ao jornal O Estado, o coordenador municipal da Defesa Civil de Coxim destacou que a população da cidade já voltou à rotina normal, mas o rio segue monitorado e a tendência é que ele volte ao nível padrão dentro de alguns dias.
“O rio Taquari está normal e todas as famílias foram assistidas pela assistência social do município e o rio está voltando ao nível de sempre”, afirmou.
De acordo com os dados disponibilizados pelo coordenador, ao todo, 12 famílias ficaram desalojadas e uma desabrigada em decorrência da enchente causada pelo rio, que levou 72 horas para voltar a estabilidade.
O prefeito de Coxim, Edilson Magro, afirmou que, desde o momento em que o curso de água começou a subir e a invadir as propriedades, a prefeitura, junto com a Defesa Civil, está monitorando as condições climáticas para prestar assistência à população.
“Nossa equipe está de prontidão monitorando, caso tenha alguma mudança estaremos à postos”, finalizou.
Por Ana Clara Julião
