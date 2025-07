Tudo pronto para o 1º Arraiá Solidário da Câmara CG, que acontece nesta sexta-feira (11)

A Câmara Municipal de Campo Grande finalizou os preparativos para receber a população no seu 1º Arraiá Solidário, que será realizado nesta sexta-feira (11), a partir das 17h, no estacionamento da Casa de Leis (Av. Ricardo Brandão, 1600 – Jatiuca Park). A estrutura da festa já está montada, com barracas posicionadas, bandeirolas instaladas e a decoração pronta para garantir o clima típico das festas julinas.

A iniciativa une tradição, solidariedade e integração com a comunidade campo-grandense. Ao todo, 24 barracas de comidas típicas — como carreteiro, cachorro-quente, espetinho e doces — serão comandadas por instituições beneficentes, que terão toda a renda revertida para suas ações sociais. Também haverá brincadeiras tradicionais e atividades voltadas ao público infantil.

A entrada é gratuita. Quem puder contribuir com 1 quilo de alimento não perecível participará do sorteio de brindes durante a festa.

Para o presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, o evento representa mais do que lazer. “A festa julina será um marco para a Câmara Municipal, de integração com o servidor, de celebração da vida e de aproximação com a população. É também uma forma concreta de apoiar o trabalho das entidades sociais”, destacou.

O Arraiá Solidário da Câmara Municipal acontece das 17h às 22h e promete reunir famílias, servidores e a sociedade campo-grandense em uma noite de cultura popular, solidariedade e confraternização.

