Sexta-feira será de sol e tempo firme em MS, com baixa umidade e grande variação térmica

Atuação de sistema de alta pressão mantém o tempo seco no estado; temperaturas podem variar até 20 °C entre manhã e tarde

O tempo segue firme em todo o Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (11), com predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões do estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a estabilidade atmosférica é provocada por um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens e impede a ocorrência de chuvas.

Com a influência do ar seco, os termômetros devem registrar forte amplitude térmica ao longo do dia. Em algumas regiões, a diferença entre a mínima da madrugada e a máxima da tarde pode passar dos 20 °C. As temperaturas mínimas devem variar entre 12°C e 15°C no sul, cone-sul e grande Dourados, enquanto as máximas ficam entre 26°C e 28°C nessas áreas. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, os termômetros podem marcar até 32°C, com mínimas a partir de 13°C.

Nas regiões norte, leste e bolsão, a previsão aponta mínimas entre 13°C e 17°C e máximas que podem chegar a 30°C. Em Campo Grande, a sexta-feira deve ser de tempo seco, com temperaturas entre 17°C ao amanhecer e 27°C durante a tarde.

Além do calor, a baixa umidade relativa do ar preocupa. Os índices devem ficar entre 15% e 30% nas horas mais quentes do dia, especialmente no período da tarde. Essa condição aumenta o risco de incêndios e pode causar desconforto respiratório, exigindo atenção à hidratação e exposição ao sol.

Os ventos predominam do quadrante leste (sudeste, leste e nordeste), com velocidade entre 30 e 50 km/h. Rajadas mais fortes, acima de 50 km/h, não estão descartadas em pontos isolados do estado. A previsão indica que o tempo deve permanecer seco nos próximos sete dias, sem expectativa de chuva significativa para o Mato Grosso do Sul.

