Mulher é presa com maconha escondida em garrafas térmicas em Amambai

Entorpecente seria entregue ao marido da suspeita, preso no Presídio Estadual de Dourados

Uma mulher de 31 anos foi presa no último sábado (7) na zona rural de Amambai, região sul de Estado, após ser flagrada transportando maconha escondida dentro de garrafas térmicas. A abordagem ocorreu no trevo entre as rodovias MS-289 e MS-486, durante uma fiscalização realizada por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Ela dirigia um VW Voyage quando recebeu ordem de parada. Ao ser questionada sobre o destino e o motivo da viagem, apresentou versões desencontradas, o que levantou suspeitas. Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram duas garrafas térmicas com 445 gramas de maconha no interior.

Segundo informou aos policiais, a mulher pegou a droga em Coronel Sapucaia e a levaria até o Presídio Estadual de Dourados, onde seu marido está preso. Ela foi encaminhada, junto com o entorpecente, à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

