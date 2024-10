Transporte público terá tarifa promocional de R$ 1,90 no Dia de Finados em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou o planejamento da operação especial do transporte público coletivo para o feriado de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, neste sábado. Na data, o valor será de R$ 1,90 e contará com horários especiais para que o público visite os cemitérios da Capital.

As linhas de ônibus seguirão o seguinte planos:

Linhas 051, 061, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 403, 515, 517, 520 e 522 – com plano de sábados;

Linhas 222, 229, 503 e 507 – com plano de segunda a sexta-feira.

Para atender aos cemitérios, haverá duas linhas especiais disponíveis: a linha 300/Cemitério Jardim da Paz e a linha 400/Cemitério Santo Amaro.

A Agetran também disponibilizará três veículos de reserva com tripulação nos terminais, das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, além de apoio na Praça Ary Coelho, das 15h às 18h, para atender demandas emergenciais.

O Consórcio Guaicurus acompanhará o fluxo de passageiros e poderá ajustar a operação conforme necessário, especialmente nos horários de pico, que ocorrerão das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30. Quaisquer alterações adicionais serão autorizadas pelo supervisor de plantão da Agetran.

