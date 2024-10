HQ’S: Pesquisadores e quadrinistas se reúnem em encontro internacional sediado na Capital

Evento é realizado pela Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial

De forma inédita, Campo Grande irá sediar o I Encontro Internacional da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial – ASPAS e o VII Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial, de 5 a 8 de novembro, na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

O evento duplo é uma nova fase da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, com a presença de pesquisadores estrangeiros, nacionais e com a participação de pessoas ligadas ao mercado editorial brasileiro. A organização é realizada pela Associação e pela NUPEQ (Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos) da universidade.

Um dos objetivos do evento é promover discussões e reflexões sobre a pesquisa com quadrinhos, desde o fazer artístico, ou seja, que desenha e produz quadrinhos, quanto à arte na educação e/ou na pesquisa científica.

Esta edição visa estimular discussões e reflexões sobre a pesquisa com quadrinhos, abordando tanto o aspecto artístico quanto seu papel na educação e na pesquisa científica. Historicamente, o Ensino de Arte na Educação Básica brasileira tem sido amplamente debatido pelos especialistas da área, especialmente em relação às particularidades das diversas linguagens artísticas. Recentemente, com a inclusão das Histórias em Quadrinhos nas discussões sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), surge a oportunidade de promover uma verdadeira interrelação entre essas diferentes linguagens. A intenção é abordar questões relevantes para a prática linguística, o ensino por meio da arte e a produção de conhecimento científico, por meio da nona arte.

Conforme uma das fundadoras do Aspas, Natania Aparecida da Silva Nogueira, a união do fórum com o encontro serem realizadas em Campo Grande, busca descentralizar os eventos relacionados a arte sequencial.

“Temos um encontro nacional que ocorre a cada 2 anos: o Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial. A ASPAS nasceu, inclusive no primeiro encontro. Tentamos fugir de capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, que fazem eventos sobre quadrinhos. Então, buscamos espaços acadêmicos mais periféricos. Já tivemos encontros na EST, em São Leopoldo (RS), na Universidade Federal de Goiás, no IFF de Macaé (RJ) e Campo Grande era um dos locais agendados para receber o encontro, mas durante a pandemia não foi possível”, explicou.

Acabamos tornando ele maior, com o nosso primeiro Encontro Internacional, que não estava previsto, a princípio. Mas o suporte oferecido pela UEMS, por meio do Nupeq possibilitou que a gente pudesse dar um passo mais largo, por assim dizer. Além disso, fazer o encontro em MS reforça a nossa disposição em promover uma divulgação científica para além das fronteiras acadêmicas nacionalmente traçadas, que se concentram no sudeste.

As inscrições poderão ser feitas pelo site https://eiaspas.com.br/: para ouvintes ocorrerão de 15/09/2024 a 01/11/2024; já as inscrições para comunicação oral, com submissão de resumo e envio de propostas de minicurso serão de 20/07 a 01/09, por meio do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_J78uXYIaWYOv7FAj5J2aEcW8nIqdk2TZGEwCNYheBWsiYQ/viewform .

O Evento contará com oficinas, palestras, mesas de discussões com profissionais de carreira acadêmica e artística (Nacional e Internacional), comunicações orais de diferentes acadêmicos (graduados, mestres e doutores e respectivos estudantes dessas, além de apresentações de trabalhos artísticos das mais variadas linguagens (Dança, Teatro, Artes Visuais (nas suas várias práticas), Música e Cinema, visando aproximar as reflexões e práticas entre os diferentes fazeres e linguagens da arte na pesquisa, na produção artística e no ensino por meio dos quadrinhos.

A taxa de inscrição é definida por categorias de pagamento. Para saber mais, acesse: https://eiaspas.com.br/ .

Por Carolina Rampi

