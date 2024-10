Governo Federal firma convênios para reforçar combate à manipulação de resultados no setor de apostas esportivas

O governo federal, através do Ministério da Fazenda, firmou nesta terça-feira (29) convênios com quatro importantes organizações de monitoramento do setor de apostas esportivas: Genius Sports, International Betting Integrity Association (Ibia), Sport Integrity Global Alliance (Siga e Siga Latin America) e Sport Radar. A medida, conduzida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), tem como objetivo prevenir e combater a manipulação de resultados esportivos no Brasil, um problema que atinge diversas modalidades e compromete a integridade do esporte.

Segundo Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas, as empresas envolvidas possuem experiência em países como Canadá, Inglaterra e Austrália, onde atuam na identificação de movimentações suspeitas de apostas, visando inibir a manipulação. “Essas parcerias serão fundamentais para frear irregularidades e proteger a credibilidade do esporte brasileiro em todas as esferas”, destacou Dudena.

Giovanni Rocco, secretário nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte, afirmou que os convênios ampliarão a capacidade de investigação e punição de casos de manipulação. O secretário ressaltou que, embora o futebol seja o esporte mais visado, o acordo abrange todas as modalidades, incluindo esportes individuais, que também têm sofrido com manipulações. Rocco enfatizou que a Polícia Federal será um dos principais parceiros na operação das novas medidas de monitoramento e fiscalização.

O subsecretário de Monitoramento e Fiscalização da SPA, Fabio Macorin, e o delegado da Polícia Federal, Daniel Cola, detalharam que o compartilhamento de informações entre os órgãos de monitoramento e as entidades de investigação é essencial para a eficácia do projeto. Cola destacou a parceria já existente entre a Polícia Federal e a Sport Radar, iniciada em 2021, que tem sido um recurso valioso na detecção de atividades suspeitas no mercado de apostas esportivas.

A expectativa é que, com esses acordos, o Brasil possa assegurar uma atuação mais proativa na preservação da integridade esportiva, prevenindo possíveis manipulações que possam comprometer o desempenho dos atletas e o espírito competitivo no cenário esportivo nacional.

Com informações do SBT News

