Vacinação noturna percorre bairros de Corumbá para ampliar acesso da população

Ação com horário estendido leva doses do calendário nacional a unidades de saúde ao longo da semana

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a ação “Vacinação Volante – Mais saúde até você!”, com atendimento em horário estendido para facilitar o acesso da população às vacinas. A iniciativa ocorre ao longo da semana, sempre das 17h às 21h, em diferentes UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município.

A estratégia busca alcançar principalmente moradores que não conseguem comparecer às unidades durante o horário comercial, ampliando a cobertura vacinal e reforçando a proteção contra diversas doenças.

O cronograma da vacinação noturna começa nesta segunda-feira (27) na UBS Jardim dos Estados, localizada na Rua Marechal Floriano, 3550, no Jardim dos Estados. Na terça-feira (28), a ação segue para a UBS Ênio Cunha II, na Alameda Laranjeira, 170, no bairro Dom Bosco.

Na quarta-feira (29), o atendimento será realizado na UBS Humberto Pereira, na Rua Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Já na quinta-feira (30), a vacinação ocorre na UBS Bonifácio Tikayoshi Tiaen, na Rua Pastor Carlos Padilha de Siqueira, no bairro Padre Ernesto Sassida.

Durante a ação, estão disponíveis as vacinas previstas no calendário nacional, conforme a faixa etária e o público-alvo. A orientação é para que os moradores levem documento pessoal e a caderneta de vacinação para facilitar o atendimento.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram