Transbordo mudará de local devido a obras em Corumbá

Nesta quinta-feira (17), a Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá (AGETRAT) informou que o transbordo, terminal de ônibus, será transferido temporariamente para o Terminal Antônio Maria Coelho.

O transbordo mudará de local a partir do dia 18 de abril. Segundo a agÊncia, a alteração acontece devido a obras de pavimentação no local.

As manutenções são realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

