Testes gratuitos para HIV, sífilis e hepatites serão realizados neste sábado (19) em supermercado da Capital

Ação da Secretaria Municipal de Saúde busca ampliar acesso ao diagnóstico e à prevenção fora das unidades de saúde tradicionais

A população que circular pelo Fort Atacadista Três Barras neste sábado (19) e na próxima segunda-feira (21) poderá realizar gratuitamente testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), por meio do Serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV/Aids e Hepatites Virais, tem o objetivo de promover saúde e facilitar o acesso ao diagnóstico precoce fora dos ambientes tradicionais de atendimento.

A estratégia de levar os serviços a locais de grande movimento, como supermercados, faz parte de um calendário contínuo de prevenção. As ações são planejadas para fins de semana e feriados, períodos em que mais pessoas têm disponibilidade para participar.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos da população, indo até onde as pessoas estão. Essas ações em locais de grande circulação, como supermercados, são estratégicas para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e à informação, promovendo saúde com cidadania”, afirma a chefe do Serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Fabiane M. N. D. Duarte.

Além dos testes rápidos, a equipe de saúde também distribui preservativos e orienta sobre métodos de prevenção combinada, com uma abordagem acolhedora e informativa.

As próximas ações programadas incluem a participação no evento “Todos em Ação”, no dia 26 de abril (sábado), com local ainda a ser confirmado, e uma atividade na Igreja Universal da Avenida Mato Grosso, no domingo, 27 de abril.

A SESAU reforça que o diagnóstico precoce é essencial para o tratamento adequado e para interromper a cadeia de transmissão das ISTs. Os atendimentos são sigilosos e, caso necessário, as pessoas recebem encaminhamento e acompanhamento especializado.

