Campo Grande passa a oferecer solicitação online para poda e remoção de árvores

Serviço, antes disponível apenas presencialmente, agora pode ser solicitado de forma digital; medida busca agilizar os atendimentos e facilitar o acesso da população

Os moradores de Campo Grande agora têm a opção de solicitar serviços de poda ou remoção de árvores de forma online. A medida busca dar mais agilidade ao processo, que antes exigia atendimento exclusivamente presencial, e pretende facilitar o contato da população com o poder público.

Com a mudança, os pedidos podem ser feitos pela internet ou pessoalmente, dependendo do tipo de área em que a árvore está localizada. Em calçadas de imóveis particulares, por exemplo, o protocolo deve ser enviado por e-mail, com documentos como CPF, comprovante do imóvel e uma foto da árvore.

Já no caso de árvores dentro de terrenos particulares, as instruções para formalizar o pedido estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentável (Semades). Há também um procedimento específico para quem precisa remover árvores por causa de obras.

Apesar da nova opção digital, o atendimento presencial continua funcionando. Os pedidos podem ser feitos no setor de arborização, no segundo andar da Central de Atendimento ao Cidadão, na Rua Marechal Rondon, 2655, no Centro.

A avaliação técnica feita pela prefeitura é gratuita, mas, em áreas particulares, a execução do serviço continua sendo de responsabilidade do morador. Em alguns casos, a autorização para remoção pode depender de uma medida compensatória, como o plantio de uma nova árvore.

Em locais públicos como praças e canteiros, o processo também pode ser feito online. É preciso preencher o formulário disponível no site da prefeitura, anexar documento pessoal e foto da árvore, e enviar tudo por e-mail. A medida vale para situações em que a árvore esteja oferecendo risco à população.

