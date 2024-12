Turistas de MS são resgatadas de helicóptero após serem arrastadas por correnteza em mar de SP

Na última sexta-feira (27), quatro meninas, com idades entre 10 e 14 anos, foram salvas pelo Corpo de Bombeiros após serem arrastadas pela correnteza na Praia das Toninhas, localizada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O incidente foi rapidamente identificado durante patrulhamento aéreo, quando a equipe avistou as meninas em dificuldades, afundando na água e visivelmente cansadas enquanto tentavam nadar. Todas as vítimas são moradoras de Mato Grosso do Sul.

A situação alarmante foi detectada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, e dois bombeiros a bordo do equipamento realizaram o resgate, transportando as crianças para a areia com segurança. Segundo o bombeiro marítimo Kleber Duarte, em entrevista ao jornal Fala Brasil, os guarda-vidas observaram que as meninas estavam distantes da costa e sinalizaram para os pilotos do helicóptero, permitindo o resgate imediato, com apoio de uma equipe terrestre.

O grupo estava em uma área conhecida como “corrente de retorno”, uma região perigosa formada quando as ondas se movem em direção à areia e, ao recuar, formam uma correnteza forte que puxa os banhistas para o mar. Duarte explicou que, nesses casos, os guarda-vidas atuam com vigilância, instalando placas de aviso para evitar que turistas entrem nessas áreas de risco.

“O mar oferece um lazer incrível, mas é fundamental estar ciente dos perigos. O trabalho dos guarda-vidas é essencial para garantir a segurança dos banhistas”, destacou o bombeiro.

Com o aumento do fluxo de turistas no litoral paulista durante o fim de ano, a Polícia Militar de São Paulo reforçou a importância de alguns cuidados ao entrar no mar. A PM orienta que os banhistas:

Fiquem sempre próximos a postos de guarda-vidas;

Respeitem os limites de segurança e placas de aviso;

Evitem entrar na água após ingerir álcool ou alimentos pesados

